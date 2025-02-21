港澳銀行內地分行可開辦外幣銀行卡業務

中評社北京2月21日電／據經濟參考報報導，國家金融監管總局近日印發《關於港澳銀行內地分行開辦銀行卡業務有關事項的通知》（以下簡稱《通知》），允許港澳銀行內地分行開辦外幣銀行卡業務以及對除中國境內公民以外客戶的人民幣銀行卡業務，自2025年3月1日起實施。《通知》旨在進一步推動高水平開放，加大金融支持粵港澳大灣區建設力度，深化內地和港澳金融合作，提升港澳銀行內地分行金融服務質效。



《通知》對港澳銀行內地分行開辦銀行卡業務涉及的相關事項進行了明確。其中，港澳銀行內地分行開辦借記卡業務適用報告制，開辦信用卡業務適用審批制。



具體來看，港澳銀行內地分行開辦借記卡業務，應在決定開辦之日起5個工作日內向所在地金融監管局報告；並在開辦業務後5個工作日內向所在地金融監管局報告，提交業務規劃、風險管理制度、操作規程、信息系統建設、消費者權益保護等情況的書面材料。依法應通過其他行政管理部門審核的，依照其規定辦理。港澳銀行內地分行申請開辦信用卡業務，參照執行《中國銀保監會外資銀行行政許可事項實施辦法》關於開辦信用卡業務的相關規定。依法應通過其他行政管理部門審核的，依照其規定辦理。



《通知》還明確港澳銀行在內地設立多家分行開辦銀行卡業務的程序，以及管理行暫無計劃開辦銀行卡業務但其他分行擬開辦銀行卡業務的程序。



《通知》要求，港澳銀行內地分行開辦銀行卡業務，應切實保護消費者合法權益，強化制度建設、合規管理和風險控制，加強網絡安全、數據安全和業務連續性管理，有效保護個人信息，嚴格遵守相關法律法規及監管規定。港澳銀行在內地設立多家分行開辦銀行卡業務的，管理行應統籌負責內地銀行卡業務的管理，切實履行統籌管理職責，提升綜合金融服務水平。



經國務院批准的《關於修訂〈《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》服務貿易協議〉的協議二》《關於修訂〈《內地與澳門關於建立更緊密經貿關係的安排》服務貿易協議〉的協議二》將於2025年3月1日起正式實施，其中取消了港澳銀行內地分行不得開辦銀行卡業務的限制。