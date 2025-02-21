中老鐵路“黃金大通道”作用持續顯現

中評社北京2月21日電／據人民日報報導，萬象消息：剛剛過去的2025年春運期間，中老鐵路客貨兩旺，實現“開門紅”，生動詮釋著促進區域互聯互通的“黃金紐帶”與加強民生福祉的“幸福快車”角色。



1月28日至2月4日，中老鐵路磨萬（磨丁—萬象）段發送旅客超10萬人次，同比增長29.5%。鐵路的暢通讓琅勃拉邦古寺、萬榮的秀美山水、萬象的熱鬧集市不再遙遠。



火紅的燈籠、金燦燦的福字……節日期間，中老鐵路萬象運營管理中心圍繞“平安春運、有序春運、溫馨春運，讓旅客體驗更美好”的目標全力保障客運安全、暢通。萬象運營管理中心主任唐軍明說：“節日期間，大家齊心協力，把車站和列車布置得喜慶、溫馨，我們想讓每一位旅客都能感受到濃濃的中國年味。”



針對節日期間家庭跨國游、春節短途遊客流增長的特點，萬象運營管理中心動態調整票額，在琅勃拉邦至萬榮等熱門區段優化票額供給，保障旅客出行。2月3日，琅勃拉邦站單日發送旅客超6000人次，創歷史新高。“這一突破體現了我們客運能力的提升，展現出沿線旅遊業的蓬勃發展。”萬象運營管理中心運服部主任顔冰凱表示，從優化流程、升級設施，到強化培訓、完善預案，中老鐵路以高效、便捷、舒適的服務，成為沿線百姓出行首選，為老撾旅遊業發展注入澎湃動力。