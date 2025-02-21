美媒曝光美方施壓烏克蘭交出礦產開採權細節

中評社北京2月21日電／新華社報導，美國《華爾街日報》20日發表題為《美國加緊施壓澤連斯基，要求烏方簽署礦產協議》的文章，曝光美國施壓烏克蘭交出數千億美元礦產開採權的更多細節，並指出，烏方拒絕立即簽署這一礦產協議，引發兩國領導人“口水戰”升級。文章摘要如下：



特朗普政府正在加緊對烏克蘭總統澤連斯基施壓，要求他將價值數千億美元的礦產開採權交給美國。澤連斯基最初拒絕這一要求，這促使（美國總統）特朗普對這名烏克蘭領導人發起越來越猛烈的抨擊。



美國財政部長貝森特上周在基輔首次提出美方要求。澤連斯基告訴一名美國議員，貝森特從桌子對面把文件推過來，要求自己簽字。澤連斯基快速看了一眼，表示會與團隊討論。然後，貝森特把文件推得離澤連斯基更近了。



“你真的需要在這上面簽字。”貝森特說。



澤連斯基說，他被告知，如果他不簽字，“華盛頓那邊的人”會非常不高興。澤連斯基說，他拿走了這份文件，但沒有承諾簽署。



澤連斯基的一名助手證實，貝森特曾施壓讓澤連斯基簽字。這名助手說，美國拿出一份文件，要求澤連斯基在未與他團隊協商的情況下就簽字，這讓澤連斯基感到驚訝，他原本預計任何數十億美元級別的協議都將在他同特朗普的會晤中簽署。

