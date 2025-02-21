我國空間科學研究將聚焦五大主題

中評社北京2月21日電／據科技日報報導，在20日舉行的香山科學會議“空間科學前沿科學問題”學術討論會上，中國科學院院士、中國科學院國家空間科學中心主任王赤表示，我國空間科學研究將聚焦“極端宇宙”“時空漣漪”“日地全景”“宜居行星”“太空格物”五大科學主題。



王赤在主題評述報告中介紹，“極端宇宙”主題將研究極端天體在極端條件下的物質運動規律、暗物質粒子的本質和宇宙高能輻射的來源等內容。“時空漣漪”主題是通過空間引力波探測，揭示引力與時空本質。“日地全景”主要是探索地球、太陽和日球層，揭示日地複雜系統、太陽與太陽系整體聯繫的物理過程與規律。“宜居行星”主題主要致力於探索太陽系天體和系外行星的宜居性，開展地外生命探尋。“太空格物”主題將揭示太空條件下的物質運動和生命活動規律，深化對量子力學與廣義相對論等基礎物理的認知。



王赤說，空間科學領域亟待全球攜手突破的11個重大科學前沿，可概括為“一黑”“兩暗”“三起源”和“五表征”。“一黑”旨在探索以黑洞為典型代表的致密天體及其極端條件下的物質運動規律；“兩暗”指迄今人們對其本質知之甚少的暗物質、暗能量；“三起源”聚焦宇宙起源、太陽系起源和生命起源；“五表征”探尋地球系統、地月空間、太陽系和系外世界的特徵和運行規律，以及太空環境中的物質運動和生命活動規律。面向國家重大需求並立足國情，我國進一步凝練出上述五大科學主題。



2024年10月，《國家空間科學中長期發展規劃（2024—2050年）》發布。王赤說，針對五大科學主題，該規劃形成了我國空間科學中長期發展路線圖：至2027年，運營中國空間站，實施載人月球探測、探月工程四期與行星探測工程，論證立項5至8項空間科學衛星任務；2028年至2035年，繼續運營中國空間站、實施載人月球探測，論證實施國際月球科研站等科學任務，論證實施約15項空間科學衛星任務；2036年至2050年，論證實施30餘項空間科學任務，重要領域達到世界領先水平。



10餘年來，由中國科學院發起的空間科學先導專項先後研製發射“悟空”“墨子號”“慧眼”“實踐十號”“太極一號”“懷柔一號”“誇父一號”等科學衛星。王赤介紹，後續我國將實施多項科學衛星任務。其中，“鴻蒙計劃”將利用月背高潔淨電磁環境，實施一箭十星發射，構建繞月百公裡級超長波空間射電望遠鏡，揭示宇宙黑暗時代與黎明的演化歷史。“誇父二號”任務將首次對太陽極區進行正面成像觀測，揭示太陽磁活動周和高速太陽風的起源。此外，中歐聯合研製的空間科學衛星“微笑計劃”，預計將於今年底或明年初擇機發射，有望在國際上首次實現對地球磁層的全景X射線成像和高精度日側極光探測。