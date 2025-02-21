國產電動型飛艇AS700D科研首飛成功

中評社北京2月21日電／新華社報導，記者從中國航空工業集團特種飛行器研究所獲悉，2月21日，國產載人飛艇“祥雲”AS700電動型AS700D在湖北荊門成功完成科研首飛，驗證了技術成熟度和原理，為後續電動飛艇的研製及應用進行技術儲備。



當日，AS700D累計進行了4個起降。飛行員林宏在飛艇著陸後說：“電動型飛艇的飛行感覺更輕盈、更絲滑，駕駛感和乘坐感更舒適。”



據介紹，AS700D是一款全電動力飛艇，在AS700載人飛艇的基礎上，進行了全面的電動化升級，採用先進的鋰電池電驅動系統、螺旋槳系統、推力矢量系統及冷卻系統，取代傳統的航空發動機和燃料系統。



“AS700D飛艇的全部能源來源於鋰電池，這一改變讓它飛行時噪聲更低。”飛艇總設計師周雷說，它更適合在排放要求更嚴格、起降場地受限的自然保護區、生態敏感區等區域使用，進行空中航拍、安保監控、交通指揮等。



中航工業特飛所黨委書記張立賢說，隨著全球對環境保護的重視程度不斷提高，航空業的綠色轉型已成為必然趨勢。AS700D飛艇研製項目于2024年2月啟動，2025年1月完成地面模擬起降及艇上全系統集成連續運行試驗，飛艇最大設計飛行速度80千米/時，保留了原版飛艇的最大飛行高度3100米、最大載客量10人（含1名駕駛員）的設計。