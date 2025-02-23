紀欣：大罷免殺紅了眼難收手 兩岸局勢嚴峻

紀欣 中評社台北2月23日電（作者 紀欣）特朗普二度上台後立即掀起全球關稅戰、貿易戰、AI戰，並在世人面前將烏克蘭“棄如敝屣”，而執政的民進黨不顧主流民意反對，忙著在全台發起“大罷免”，逼使國民黨跟著“以罷制霸”，也使得民進黨“立院”黨團針對賴清德是否在幕後唆使大罷免爆發內鬨，台灣民意基金會董事長游盈隆則直接宣告“大罷免只是南柯一夢，該醒了”。



罷免的確是人民的權利，但輸了“立委”選舉的民進黨不願朝野合作，只想用賴皮的方式奪回“立院”優勢，造成54名“立委”（超過73席區域“立委”的三分之二）面臨被罷免的危機，這就不符合民主的精神與原則了。面對這一場勞民傷財、將嚴重延宕“立委”執行職權，又將製造社會分裂的罷免行動，選民深感無奈，已發出“立即停止大罷免”的訴求，但殺紅了眼的罷免團體及政客，能就此收手嗎？



面對朝野對立，賴清德召開了五院院長會商“國政”，並說“五指併攏才有力量”，但他絲毫不理會在野黨的建議，要民進黨“立院”黨團針對新版《選罷法》提“釋憲”及暫時處分案，又要對今年度總預算案提覆議案，看來“會商國政”只是企圖欺騙群眾，製造朝野和解的假象。更令人驚訝的是，連民進黨內非新潮流派系的公職都不放過。

