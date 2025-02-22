東江水供港探索之旅首發團圓滿結束

圖示東江水供港探索之旅中學生內地考察團於東莞市東深供水工程紀念園合照（圖源：文匯網） 中評社北京2月22日電／據文匯網報導，為紀念東江水供港60周年，發展局、教育局及水務署合辦東江水供港探索之旅中學生內地考察團。約90名來自七間中學的副校長、老師和學生參與首發團，在廣東省參觀東深供水工程相關設施，以瞭解其歷史和運作，並認識國家透過龐大供水工程給予香港的支持和關愛。



在發展局、教育局及水務署代表帶領下，考察團昨日首先前往東莞市，參觀太園泵站，近距離觀察供港東江水取水口的原水水質，並瞭解各項保障東江水水質的大型基礎建設。



隨後，考察團前往位於東莞市的東深供水工程紀念園，參觀展覽館，瞭解工程歷史及對香港食水供應的重要性，並參與水資源專題講座，認識珠江三角洲水資源配置工程及節水措施。學生在互動環節親身嘗試進行簡單水質測試，從中認識供港東江水水質須符合的高標準，以及國家在保障水質方面的嚴謹工作和努力。



首日行程結束前，學生分享了他們的體會。不少同學表示，明白到國家為保障供港東江水的水量和水質作出了巨大努力，今後將更珍惜水資源，實踐“飲水思源”。隨團的教師表示，是次行程別具意義，學生透過瞭解東江水供水歷史、科學、科技、生態環境等議題，深切體會到日常生活的食水一點一滴得來不易，從而學懂珍惜水資源，亦有助培養愛國情懷。



今日上午，考察團前往深圳水庫，瞭解供港東江水質監控系統。隨後，考察團參觀位於深圳的南山博物館和南頭古城，認識南山的歷史文化及經濟發展，以及自國家改革開放以來的成就，瞭解國家在文化遺產保育及傳承方面的努力。完成行程後，考察團今日下午啟程返港。



東江水供港探索之旅是以一脈相連、飲水思源為主題的東江水供港60周年紀念活動之一。發展局與水務署藉多元化的活動，令市民認識東江水對香港繁榮穩定及長遠發展有重要貢獻，體會國家長期以來對香港的關愛和支持。



