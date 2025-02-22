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海關於港珠澳大橋香港口岸檢獲139萬元
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2025-02-22 15:44:01
中評社北京2月22日電／據文匯網報導，香港海關20日在港珠澳大橋香港口岸偵破一宗涉嫌利用跨境貨車走私的案件，檢獲一批懷疑走私海產，包括約1450公斤生蚝、約1150公斤魚及約300公斤龍蝦，估計市值共約139萬元。
海關昨日根據風險評估，在港珠澳大橋香港口岸截查一輛出境貨車。經查驗後，海關人員發現貨車上載有該批未列艙單貨物。
海關拘捕一名57歲的男司機，他現正保釋候查。
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