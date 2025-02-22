陳美寶：開篷觀光巴士路線受歡迎

中評社北京2月22日電／據文匯網報導，運輸及物流局局長陳美寶21日出席了“觀光城巴——熊貓環海號”揭幕典禮，並表示公共交通在香港旅遊業發展中扮演著重要角色。日前，城巴與海洋公園合作推出大熊貓主題開篷巴士熊貓環海號，並由下月中起推出兩條全新觀光巴士路線海岸之旅，行經海洋公園等主要旅遊景點。



陳美寶表示，香港旅遊資源豐富，要實現“無處不旅遊”，公共交通至關重要。城巴的“觀光城巴”品牌自開辦以來，發掘了不少有趣的旅遊體驗，深受市民和旅客歡迎。此次城巴借著熊貓旅遊的新契機，與南區民政事務處及海洋公園緊密合作，推出了熊貓主題開篷巴士，為各區注入活力，進一步推動香港旅遊業發展。



據陳美寶介紹，2024年城巴三條開篷觀光巴士線路全年總客量超過56萬人次，比2023年上升超過兩倍。政府鼓勵專營巴士公司開拓新路線，並在巴士收費架構上提供彈性，以促進巴士公司的發展。2023年，城巴在政府支持下開辦了由中環天星碼頭至西九文化區的開篷巴士夜景路線H2K，成為香港旅遊的一大亮點。陳美寶提到，專營巴士在香港公共交通系統中發揮著重要作用，去年平均每日接載超過350萬人次的乘客，占本地公共交通運載量約三成。她表示，政府與巴士公司保持著密切的夥伴關係，樂見城巴藉熊貓旅遊的新契機，推出以大熊貓為主題的觀光巴士，實踐真正的無處不熊貓。