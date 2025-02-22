東盟：團結協作破解美國保護主義政策

中評社北京2月22日電／據光明日報報導，在全球經濟復甦仍顯脆弱之際，美國總統特朗普宣布新一輪關稅政策，不僅對鋼鋁產品徵收25%的關稅，還威脅對其他商品普遍加征10%至20%不等的關稅。更令國際社會擔憂的是，美方還預先宣布將對貿易夥伴徵收“對等關稅”，並針對汽車、半導體、藥品以及木材等產品徵收關稅。東盟多國擔憂，這種保護主義政策走向不僅違反世界貿易組織規則，更是對來之不易的全球多邊貿易體系的重大挑戰。



東盟面臨嚴峻經濟挑戰



美國的關稅威脅給東盟蒙上了深深的陰影。2024年，美國與東盟的貿易總額高達4768億美元，其中東盟對美出口3523億美元，貿易順差達2277億美元。這一巨大且持續擴大的貿易順差，加上製造業、電子產品和大宗商品在雙邊貿易中的主導地位，使得東盟成為美國新一輪關稅政策的重點關注對象。



更重要的是，東盟內部產業鏈高度關聯，成員國之間的產業內貿易規模可觀，這意味著任何成員國受到的衝擊都可能通過供應鏈網絡產生連鎖反應。經濟學家普遍認為，如果美國全面實施新一輪關稅措施，不僅會直接影響東盟國家的出口，更可能引發區域產業鏈的重大調整，從原材料供應到生產製造，再到最終產品出口，整個價值鏈都將受到波及。



在這種背景下，東盟國家面臨的挑戰尤為嚴峻。作為全球貿易體系中的重要一環，東盟各國既要應對美國的直接壓力，又要維護自身的經濟發展利益。從近期各國的反應來看，憂慮與應對並存。



在具體國家層面，越南面臨的挑戰尤為突出。作為美國在東南亞地區重要的電子產品供應基地，越南不僅面臨傳統製造業受挫的風險，還可能因美國對半導體等高科技產品徵收關稅而遭受更大衝擊。越南美國商會的最新調查顯示，如果美國政府對這個出口導向型經濟體加征關稅，超過70%的受訪美國製造企業表示將被迫調整在越業務，其中近半數考慮裁員。這一前景令人憂慮，尤其考慮到目前越南5000億美元的外國投資存量中，超過60%集中在製造業，其中電子產業又占據主要份額。



同樣深陷關稅陰影的還有馬來西亞。作為全球半導體封裝測試的重要基地，馬來西亞的電子電氣產品進出口占其對美貿易額的60%，在全球半導體供應鏈中扮演著不可或缺的角色。業內專家指出，如果美國對半導體產業鏈徵收25%的關稅，不僅將直接削弱馬來西亞電子製造業的國際競爭力，還可能導致全球電子產業鏈的重構調整。