美歐分歧：歷史的輪回還是歷史的宿命？

中評社北京2月22日電／據新華網報導，歷史總是驚人的相似，但不是簡單的重復。這句話套用在眼下的美歐關係上倒也契合。



記得22年前記者第一次被派駐到歐洲工作時，美歐之間圍繞伊拉克戰爭鬧得不可開交。時任法國總統希拉克、德國總理施羅德與美國總統小布什在大西洋兩岸隔空互懟，“戰略自主”、追求歐洲防務獨立一度成為法德的“口頭禪”。其時，歐洲輿論認為跨大西洋關係跌入二戰後的最低谷。



22年後的今天，美歐之間圍繞烏克蘭危機爆發了新一輪“口水仗”，而這場紛爭的規模與聲浪比當年更大，未來發展也更難預料。美國副總統萬斯在德國慕尼黑發出“歐洲最大的威脅來自自身內部”的論斷，讓整個歐洲目瞪口呆。西班牙《國家報》網站日前刊文指出，歐美之間出現自二戰以來前所未有的距離，美國政府已經充分表現出對歐洲盟友的漠視。



這是歷史的輪回還是歷史的宿命？



說“輪回”是因為，相隔22年的跨大西洋分歧有相同點：從表象來說，雙方立場不一，互懟不斷；從根源來說，特朗普政府與當年小布什政府都是在搞單邊霸權主義，不把歐洲放在眼裡。



不過，細究之下，眼下美歐之間分歧的烈度遠超當年，矛盾更為複雜，不確定性更為凸顯。22年前，其時的英國與東歐大部分所謂“新歐洲”國家依然跟在美國後面，支持打伊拉克戰爭，衹有法國、德國、比利時等所謂“老歐洲”國家堅決反對。



如今，美俄在沙特利雅得進行的“密室外交”談判，把歐洲晾在了一邊。美國繞過歐洲盟友與俄羅斯直接對話，引發歐洲對自身安全主導權喪失的深度焦慮和強烈憤怒。英國《金融時報》網站形象地說，當美國和俄羅斯討論烏克蘭的未來時，歐洲被安排“坐小孩那桌”。



更令歐洲不安的是，美國試圖通過“沙特模式”重塑俄烏衝突的解決框架——即由美俄主導談判，歐洲僅承擔後續執行責任。德國總理朔爾茨批評這一安排“將歐洲降級為協議執行者”。法國總統馬克龍批評說：“若烏克蘭和歐洲缺席，和平將不能持久。”