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四川甘孜州雅江縣發生3.6級地震
http://www.CRNTT.com   2025-02-22 15:42:05


　　中評社北京2月22日電／據央視網報導，據＠中國地震台網速報　微博消息，中國地震台網正式測定：02月22日13時26分在四川甘孜州雅江縣（北緯29.74度，東經101.14度）發生3.6級地震，震源深度10千米。

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