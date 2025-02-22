美國施壓烏克蘭交礦產開採權

中評社北京2月22日電／據新華網報導，路透社21日發表獨家報導稱，美國正在進一步施壓烏克蘭交出關鍵礦產資源開採權，並為此威脅要切斷對烏克蘭的“星鏈”衛星網絡服務。文章摘要如下：



3名知情人士對路透社表示，美國談判代表向基輔施壓，要求獲得烏克蘭關鍵礦產資源開採權，並為此提出切斷對烏克蘭“星鏈”衛星網絡服務的可能性。



消息人士稱，在烏克蘭總統澤連斯基拒絕美國財政部長貝森特的初步提議後，美烏官員討論了烏克蘭繼續使用“星鏈”的問題。“星鏈”為烏克蘭及其軍隊提供至關重要的互聯網連接。



消息人士說，在澤連斯基和美國政府烏克蘭和俄羅斯問題特使凱洛格20日的會談中，這個問題再次被提出。烏克蘭被告知，如果不能就關鍵礦產資源問題達成一致，它將面臨“星鏈”服務的中斷。



“烏克蘭依賴‘星鏈’的運行。他們認為這是他們的‘北極星’。”消息人士說，“失去‘星鏈’……將是一個巨大打擊。”



大西洋理事會高級研究員梅琳達·哈林表示，“星鏈”對烏克蘭的無人機操作至關重要，而無人機是烏克蘭軍事戰略的一個關鍵支柱。



去年秋天，烏克蘭提出向盟友開放其關鍵礦產資源投資的想法。（美國總統）特朗普接受了這個想法，表示希望烏克蘭向美國提供稀土和其他礦產資源，以換取美國對其提供經濟援助。



澤連斯基上周拒絕了美國一項提議。根據該提議，美國將獲得烏克蘭50%的關鍵礦產資源開採權，其中包括石墨、鈾、鈦和鋰。鋰是電動汽車電池關鍵成分。



自那以後，兩國領導人之間出現裂痕。澤連斯基說，特朗普陷入了俄羅斯的虛假信息泡沫。特朗普19日譴責澤連斯基是“不舉行選舉的獨裁者”。