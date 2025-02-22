緬方遣返111名妙瓦底園區中國籍人員

中評社北京2月22日電／據央視網報導，緬甸國家管理委員會新聞信息組表示，當地時間22日，緬方通過緬泰友誼二號大橋遣返移交111名來自妙瓦底電詐園區非法入境緬甸的中國籍人員。根據非法入境人員供詞及初步調查，其中多數人員參與了電詐、網絡賭博等違法犯罪行為。緬甸政府根據法律規定，將相關人員遣返移交回原籍國。



當地時間21日，緬方通過緬泰友誼二號大橋向相關國家遣返移交300名來自妙瓦底電詐園區非法入境緬甸的中國籍人員。



20日下午，首批200名緬甸妙瓦底地區的中國籍涉電騙犯罪嫌疑人經泰國被押解回國。