英國App詐騙猖獗銀行卸責

中評社北京2月22日電／據香港文匯報援引英國《金融時報》報導，當地的“授權支付”（App）詐騙情況猖獗，然而受害者飽受警方不作為、監管漏洞，以及大型金融機構對用戶不同處理標準所困擾，以致輾轉求助無門。英國雖於去年推出新規，金融機構和支付公司須對受害者作出賠償，但《金融時報》訪問十多名騙案受害者和專家，指出制度存在諸多缺陷。



授權支付詐騙是指客戶受騙後，授權將資金轉移到他們以為由合法收款人持有、但其實由騙徒控制的賬戶。英國現時是此類詐騙案的熱點，原因是該國擁有快速的支付系統、先進數碼服務，且英語是全球性語言，加上人工智能（AI）技術複製網站、製造“深度偽造”（Deepfake）影片或冒充銀行和稅務機關信息，令詐騙案更頻密發生。然而智庫“皇家聯合研究所”（RUSI）資深研究員韋斯特摩爾形容，受害人拿回錢財的過程與被騙一樣痛苦。



哥連費夫前妻花百萬打官司



曾奪得奧斯卡影帝的英國影星哥連費夫的前妻弗斯，是詐騙案的受害者之一。她經營的的諮詢公司遭遇App詐騙，騙徒模仿客戶的電郵地址並插入虛假發票，導致一名員工直接將逾32萬英鎊（約314萬港元）轉入騙徒賬戶。短短數日間，騙徒繞過銀行的查詢，將全部款項匯入餘額為2.62英鎊（約25.7港元）的賬戶。



弗斯希望追討失款，她耗時11個月、花費10萬英鎊（約98.2萬港元）律師費仍不得要領，最終公司宣布破產。弗斯批評在過程中警察不作為，以及銀行處事方式令人震驚，稱“我們基本上被這個系統搞垮”。



新規定銀行須賠償最高83萬



《金融時報》指出，英國去年推出新規，若客戶成為App詐騙的受害者，金融機構和支付公司須向客戶償還最多8.5萬英鎊（約83.5萬港元），使英國成為全球首個引入此類計劃的國家。專家表示，新規定在特定情況下提供了賠償保障，但不能解決日益嚴重的騙案問題。新規列明若客戶被視為“嚴重疏忽”，他們將無權獲得賠償，但《金融時報》指出，“嚴重疏忽”尚未有明確定義。韋斯特摩爾認為“嚴重疏忽”是灰色地帶，銀行有很多逃避方法，“如果忽略5次彈出的警告，這算是嚴重疏忽嗎？”



此外，英國支付監管機構將App詐騙，定義為從一個英國銀行賬戶到另一個英國銀行賬戶的授權轉賬，但這一定義不包含部分常見騙案，例如透過加密錢包轉移資金，此類詐騙的受害者沒有資格獲賠償。幫助受害者追回資金的調查公司Refundee創始人艾爾斯稱，加密貨幣騙案目前佔該公司每年約5，000宗案件的37%。