采暖行業邁向綠色化、節能化

中評社北京2月22日電／據人民網報導，近年來，隨著人們對生活品質的追求不斷提高，舒適家居已成為大眾消費的熱點，采暖行業迎來快速發展期。在近日舉辦的中國國際供熱通風空調、衛浴及舒適家居系統展覽會（以下簡稱“中國供熱展”）上，多款供暖產品呈現出綠色、節能的特點，並在智能化方面蘊含巨大潛力。



據瞭解，中國供熱展自1996年發展至今，已成為暖通行業的重要盛會。本屆展會分為供熱、能源、水路、舒適家居、智能與安裝技術五大板塊，吸引了國內外眾多一線品牌參展。其中，威能帶來以ecoTEC plus冷凝式燃氣壁掛爐、aroTHERM空氣源熱泵等為代表的一系列產品矩陣。



“為了更好地滿足中國消費者需求，期待行業能在安裝規範和標準制定上不斷提升，推動整個行業健康發展的同時，為用戶帶去更為舒適的體驗。”威能集團亞太區集團總監Jeroen Sterel表示，公司與全國1200多位合作夥伴一同增強針對消費者的線上觸點，擴大品牌影響力，通過堅持自營售後、不斷強調安裝質量，更好地保障了消費者的使用體驗。此外，公司也在繼續堅定不移地推進可持續發展計劃，為中國的綠色發展貢獻力量。



中國燃氣供熱專業委員會主任王啟表示，威能作為分戶采暖的領頭企業，在進入中國後，將壁掛爐理念、產品質量以及服務體系引入國內，積極參與行業標準制定，探索創新供暖技術，對國內行業發展起到了積極的引領作用。



據介紹，威能此前宣布在無錫投資的全新研發製造基地已於今年正式投產，並擁有一支專為中國市場需求服務的研發團隊，將推動品牌在中國的加速發展。