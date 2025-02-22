中國釋放堅持高水平對外開放強音

中評社北京2月22日電／據央視網報導，中國發布穩外資行動方案，釋放堅持高水平對外開放強音。外資企業投資中國、深耕中國面臨哪些機遇？來看相關報導。



新加坡《聯合早報》：多領域加大開放力度



中國發布2025年穩外資行動方案，提出擴大電信、醫療、教育等領域開放試點，落實全面取消製造業領域外資准入限制要求，推動生物醫藥領域有序開放，擴大鼓勵外商投資的產業範圍。截至2024年底，已有2343家外資企業獲准在華經營電信業務，為電信用戶帶來了更多選擇和差異化服務。



香港《南華早報》：提振外資“投資中國”信心



《2025年穩外資行動方案》提出，將更多外資項目納入重大外資項目和重點外資項目清單，盡快明確政府採購本國產品標準，優化藥品帶量採購，繼續穩妥擴大單方面免簽國家範圍，提升外資企業貿易便利化水平等舉措。中國在外資准入限制上做“減法”，在支持外資的政策力度上做“加法”，提振外資“投資中國”信心。



香港文匯網：穩外資行動展現開放決心



中國系統謀劃穩步擴大制度型開放，將制約外商來華投資的難點、堵點進一步轉化為吸引投資的動因、利好，展現了中國政府大力吸引外資的信心和決心。分析稱，制度型對外開放將商品和市場的開放，提高到了規則、規制、管理和標準的國際化，是更深層次的開放。這樣的實踐既為外資創造更好的營商環境，也將倒逼本土產業加速轉型升級，對提升中國的全球競爭力具有重要意義。



《今日巴基斯坦報》：外資企業期待分享中國發展機遇



中國超大規模市場、完備高效的產業鏈供應鏈體系、持續優化的創新環境，都為跨國公司投資中國提供了良好的發展條件和土壤。隨著中國對外資的“磁吸力”加強，越來越多的外資企業在中國設立創新研發中心，期待分享發展新機遇。英國、韓國、荷蘭、日本對華投資都出現了兩位數的增長，共建“一帶一路”國家對華投資增長較快。