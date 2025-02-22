新疆伊犁開啟春季轉場　服務站保駕護航

中評社北京2月22日電／據央視網報導，這幾天，新疆伊犁哈薩克自治州特克斯縣11.7萬只牲畜開啟春季轉場，牧民們趕著牲畜跨越多個山口，趕往春牧場或定居點。



早上7點，包扎得爾冬牧場的天還沒有亮，牧民賽力克阿力就把羊群趕出圈，踏上了轉場路。大家趕著1200多只羊和60多匹馬要走三天才能到達賽力克阿力他們在山下的定居點。



包扎得爾冬牧場位於天山中段，是伊犁河穀最大的冬牧場，平均海拔近3000米，每年有2000多戶牧民、30多萬頭只牲畜在這兒過冬。賽力克阿力他們要跨越大大小小三個達阪，其中海拔3800多米的喬拉克阿蘇達阪是轉場路上最高也是最難走的一段。這裡山高路陡、寒風刺骨，羊群和馬群在茫茫山野逶迤而行，踏出了一條寬不過一米、彎曲狹窄的牧道。



山上有很厚的積雪，即使有之前轉場的畜群踩出的路，也會很快被風吹雪覆蓋。



翻過達阪後，轉場的隊伍到了山下的鬆林，這裡的積雪沒有那麼厚，但要穿過一條條冰河和結冰的山路才能繼續向前。為了防止牲畜摔倒，大家要先把危險路段的冰清理掉，再撒上土防滑，才能讓馬和羊通過。即使這樣，依然有一只羊的腿受了傷，簡單包扎後才繼續上路。



新疆特克斯縣：轉場難度大 28個服務站為牧民保駕護航



這趟轉場，牧民們要在路上度過兩個夜晚，第三天才能到達山下的定居點，這兩個夜晚都是怎麼過的？繼續來看。



眼下的春季轉場對牧民來說是四季轉場中最難的一次。牛羊經過一冬的嚴寒，缺乏新鮮飼草的飼喂，身體變得瘦弱。加上大多是懷孕待產的母羊，轉場的路也異常嚴峻。天黑前，賽力克阿力一行到達了他們經過的第一個轉場服務站——克孜勒塔斯轉場服務站。在這兒，大家終於吃上了熱騰騰的湯面，牛羊也能在這裡補飼休息。



為了確保牧民轉場順利，這幾年特克斯縣在各條轉場路上設立了28個牧民轉場服務站，為轉場的牧民提供熱水熱飯、休息的地方和一些牲畜欄圈和飼草。同時，成立了由鄉鎮幹部、畜牧幹部等組成的轉場服務隊，提前開展道路隱患排查、服務站投入使用、物資籌備、臨時飼草料供應等工作。轉場途中，幹部們全程跟進，一直到所有牧民安全抵達春牧場或定居點。



經過三天的跋涉，賽力克阿力一行終於到達了山下的定居點，他們將在這裡接羔育幼，到五月底再轉場到夏牧場，迎接盛夏的到來。對於很多人來說，轉場是一場充滿艱辛的遷徙路，但正因為有了他們的辛苦，草原才得以通過輪牧休養生息。同時也能夠降低牲畜養殖成本，保護和傳承獨特的草原文化和生活習俗。