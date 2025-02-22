新能源汽車動力電池回收利用打出“組合拳”

中評社北京2月22日電／據央視網報導，2月21日，國務院常務會議審議通過《健全新能源汽車動力電池回收利用體系行動方案》。會議指出，當前中國新能源汽車動力電池已進入規模化退役階段，全面提升動力電池回收利用能力水平尤為重要。會議從加強頂層設計、強化標準研製等方面對新能源汽車動力電池回收利用提出了明確要求。



我國新能源汽車保有量達3140萬輛



截至去年底，我國新能源汽車保有量已達3140萬輛，動力電池裝車量多年全球領先。隨著動力電池退役量逐年上升，其回收利用備受關注。



到2030年 動力電池回收市場規模將破千億



有報告預計，到2030年，動力電池回收市場規模將突破千億元。加強新能源汽車動力電池回收利用，對支撐新能源汽車產業高質量發展、保障國家資源安全、減少環境污染和安全隱患具有重要意義。



國務院常務會議提出，要強化全鏈條管理，著力打通堵點卡點，構建規範、安全、高效的回收利用體系，運用數字化技術加強動力電池全生命周期流向監測，實現生產、銷售、拆解、利用全程可追溯。



會議要求，要用法治化手段規範回收利用，制定完善相關行政法規，加強監督管理。要加快制定修訂動力電池綠色設計、產品碳足跡核算等相關標準，以標準引領帶動回收利用。



完善綜合利用體系 促進安全高效循環



為適應技術水平提升、技術指標提高的行業發展趨勢，此前，工業和信息化部已發布新能源汽車廢舊動力電池綜合利用行業規範，引導企業有序投資、有序發展。工業和信息化部表示，將聚焦廢舊動力電池等新興固體廢物，加快健全法規政策，完善回收和綜合利用體系，促進安全高效循環利用。此外，遴選培育一批水平高、行業帶動作用顯著的標杆企業，同時加強動態監管，助力新能源汽車產業高質量發展。