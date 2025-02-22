劉凱旋訪問日本和韓國推廣香港商業優勢

中評社北京2月22日電／據文匯網報導，投資推廣署署長劉凱旋21日結束日本東京和韓國首爾的訪問行程，推廣香港的商業優勢，並與兩地企業探索新的合作機會。



劉凱旋出訪期間與不同機構代表會面，涵蓋全球領先的企業、歷史悠久的貿易公司、具影響力的當地企業和行業協會，以及兩地企業家，話題圍繞金融、貿易、創科、高端製造業等領域的商機及北部都會來的發展機遇等。她亦把握機會與當地媒體會面，說明香港營商環境的優勢。



劉凱旋表示：“日韓兩地均面對人口老化問題，企業要尋找新增長點必需考慮拓展海外市場。香港作為超級聯繫人和超級增值人，不但是進入內地市場的門廊，亦是日韓企業拓展至粵港澳大灣區，以至整個東南亞國家聯盟（東盟）市場的最佳跳板。”



她續說：“香港特別行政區政府致力推動創科發展，創科生態圈發展蓬勃，機遇處處，為有意進軍海外的日韓初創公司提供理想的環境。同時，香港正積極發展銀發經濟，日本和韓國在這方面擁有豐富經驗，因而可以深化香港與日本和韓國的合作，應對人口老化這個問題。”



香港日本人商工會議所主席Kiichiro Takanami說：“香港是日本企業擴展國際業務的理想平台。香港不僅是亞洲的美食和電影之都，亦在大灣區內中扮演著重要角色，為企業提供無與倫比的聯繫、優越的營商環境、豐富的人才資源等優勢。日本企業可以利用香港的商業優勢擴充業務規模，開拓中國內地及亞洲其他新市場。”



大韓貿易投資振興公社香港代表處館長魚載善表示：“香港是韓國企業和初創企業擴展全球業務獨一無二的門廊，不但是國際金融中心，而且營商政策友善，是進入大灣區的策略據點，為創新企業提供擴展國際業務的理想平台。”



他補充：“香港為有意邁向全球的韓國初創企業提供了卓越的機會，他們可把握香港充滿活力的初創生態系統、不同創投機會、與國際市場深厚的聯繫，以及有利於營商的監管環境，藉香港為策略據點擴展其創新業務。”