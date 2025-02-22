加共體團結謀發展　對華合作添動力

中評社北京2月22日電／據新華網報導，加勒比共同體（加共體）第48屆政府首腦會議19日至21日在巴巴多斯首都布裡奇敦舉行。會議聚焦氣候變化及氣候融資、糧食安全、對外關係等議題，不僅展現出加共體團結合作、維護地區利益的決心，更發出了謀求共同發展、追求公平正義的南方聲音。



團結應對全球性挑戰



本屆會議主題為“團結中的力量：打造加勒比地區的韌性、包容性增長和可持續發展”。與會代表一致認為，加共體要應對氣候變化、資源短缺等全球性挑戰，加強團結合作尤為重要。



加勒比地區以美麗風光著稱，但氣候危機給該地區構成巨大衝擊。例如2024年大西洋飓風季是連續第9個活躍度高於平均水平的飓風季，給加勒比地區造成巨大破壞和經濟損失。加共體輪值主席、東道國巴巴多斯總理莫特利指出，氣候危機使全人類面臨糧食安全等一系列風險挑戰，這些並非加勒比或其他任何一個地區獨有，各國應團結一致加以應對。



加共體秘書長巴尼特肯定了加共體成員國在應對自然災害上的團結合作，並表示“孤立應對”無法有效解決當前全球性挑戰，加勒比地區國家必須攜手同行以抵禦風險。



墨西哥瓜達拉哈拉大學國際問題專家海梅·塔馬約認為，加共體始終將團結協作作為實現共同發展的重要方式。“加共體成員國多為人口稀少、資源有限的小島國，獨立發展面臨巨大困難。加強團結協作不僅是加勒比國家應對全球風險、增強國際競爭力的重要前提，更是實現地區自主與可持續發展、保障人民福祉的必經之路。”



中國社會科學院拉美所拉美發展與戰略研究室主任王鵬說，加勒比國家大多經濟規模小，面臨發展滯後、自然環境脆弱等風險挑戰，加強團結合作能有效提升該地區抵禦外部風險的能力。



推動進步的南方聲音



加勒比國家歷史上長期受到西方殖民統治，至今仍受到殖民主義遺留問題困擾，經濟結構單一、發展基礎薄弱。近些年，加勒比國家自主意識不斷提升，妥善解決殖民主義遺留問題的呼聲漸強。