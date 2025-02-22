秘魯一建築屋頂坍塌致至少3死70傷

中評社北京2月22日電／據新華網報導，秘魯安第斯通訊社22日報導說，秘魯一購物中心美食廣場屋頂坍塌，造成至少3人死亡、70人受傷。



報導說，當地時間21日晚，秘魯西北部拉利伯塔德省特魯希略市一購物中心美食廣場屋頂發生坍塌，秘衛生部門已向特魯希略市派遣醫務人員支援當地救治工作。