香港青少年中樂團將首演《速·靜·韵》

中評社北京2月22日電／據香港文匯報報導，香港中樂團轄下香港青少年中樂團將於3月1日假荃灣大會堂演奏廳演出年度音樂會“傳承‧經典 2025”。在香港中樂團助理指揮兼香港青少年中樂團常任指揮——胡栢端的帶領下，一眾年輕團員將奏響多首經典作品，演繹薪火相傳的樂韵。



音樂會曲目由氣勢澎湃、極具民族風情的《豐收鑼鼓》揭開序幕，敲擊樂器層次豐富； 國家青年作曲家李博禪創作的近代二胡作品《初心》被改編為樂團版本，以細膩流暢的旋律滲入人心，最終匯聚成磅礡洪流，振奮人心；笙協奏曲《虹》融合中國傳統與西方音樂元素，由青年演奏家施朗希及李梓朗領奏。



世界首演作品《速·靜·韵》由本地作曲家鄭靖楠譜曲，在短短一曲中呈現音樂在不同節奏間流轉的美態。以浙江舟山鑼鼓為素材的《漁舟凱歌》，由敲擊樂手楊林蒑展現鑼鼓之美；大型武套樂曲《霸王卸甲》則由琵琶演奏家陳爾力領銜演奏，琵琶與樂隊交織出楚霸王項羽“力拔山河氣蓋世”的傲氣，又展現其失去虞姬後鐵漢柔情的一面，盡現“兮虞兮奈若何”的不甘。音樂會更以中國首部京劇風格交響詩《穆桂英掛帥》壓軸登場，氣勢恢宏，道盡巾幗英雄的堅毅與膽識。



香港中樂團助理指揮兼香港青少年中樂團常任指揮胡栢端表示，香港青少年中樂團傳承·經典 2025已舉辦第5年，旨在培養新一代音樂人才，薪火相傳，讓年輕樂手在舞台上發光發熱，亦藉此讓中國音樂文化得以延續。香港青少年中樂團由10至35歲的年輕樂手組成，他們的演奏為經典作品注入新的理解和活力。