國內首個“算力生態超市”在滬發布

中評社北京2月22日電／據央視網報導，2月21日，2025年全球開發者先鋒大會（2025 GDC）模速空間專場發布會上，推出國內首個“算力生態超市”——模速空間算力生態平台。



模速空間是於2023年9月揭牌的大模型創新生態社區，由上海市和徐匯區聯手推出。2025年，模速空間升級定位為“全球最大人工智能孵化器品牌”。模速空間算力生態平台希望為入駐模速空間的人工智能企業提供“全周期、全要素、全流程”一站式服務，打造“算力＋語料＋算法＋場景”閉環，以強大算力引擎助力構建全球最大人工智能孵化器繁榮生態。



據介紹，模速空間算力生態平台將成為一個高效、便捷、安全的算力生態樞紐。平台通過“資源整合－生態賦能－產業輻射”三級躍升，將算力服務從單一資源交易升級為全產業鏈生態引擎，解決企業“用得起、用得好”算力的現實需求。



針對AI大模型產業鏈企業，模速空間算力生態平台將提供“算力補貼＋拎包入駐”叠加的優惠政策，為企業提供物理空間與數字化服務的雙重紅利，顯著降低人工智能企業的平均算力成本，讓企業能夠以更加靈活的輕資產方式開展運營。同時，平台的建設還將積極推動上下游產業協同共進，促進要素高度集聚，形成開放活躍的產業生態，進而助力模速空間夯實全球最大人工智能孵化器定位，成為上海人工智能產業創新的核心載體與關鍵引擎。



發布會現場，模速空間算力生態平台首批入駐企業簽約，10餘家入駐企業代表登台。