日本駐香港總領事館政商界嘉賓同場交流

中評社北京2月22日電／據香港文匯報報導，日本駐香港總領事館20日晚舉行慶祝酒會，賀日本天皇德仁65歲生日，吸引逾500名政商界嘉賓出席。



新任日本駐港總領事三浦潤（Ambassador MIURA Jun）首次同政商界見面，以一口流利英語與香港一眾政商界人士交流。他於會上表示香港是日本在經濟和人文交流方面的重要夥伴。



去年港人訪日人次高達約268萬人，創下歷年新高。而在慶祝酒會上，來自日本11縣市（福岡、福島、兵庫、鹿兒島、熊本、宮崎、沖繩、佐賀、 栃木、德島和鳥取）的燒酎泡盛推廣小組及日本食鳥協會，現場提供在地特產食品及美酒，讓嘉賓一嚐日本鮮味。



適逢大阪關西世博將於今年4月13日在大阪夢州島開幕，並將持續至10月13日，因此日本國家旅遊局特意在場內設置攤位，介紹世博最新信息，世博吉祥物——脈脈（Myaku Myaku）亦特意現身。本屆博覽會以“生命”為主題，讓全球的多元價值互相交流，促進全新的連結與創造，藉由度過全球危機、守護每一個人的生命、重新找出生命的本質與生存方式，向全世界展現邁向未來的希望。



香港特區政府財政司副司長黃偉綸前來道賀，並於會上表示相信彼此會在共贏、合作的精神下，推進雙方共同利益。