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女犯體內藏毒進入懲教所 被成功堵截
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2025-02-22 15:34:42
中評社北京2月22日電／據香港文匯報報導，一名25歲女子於2月18日因販運危險藥物罪被還押於大欖女懲教所。懲教人員安排她接受X光身體掃描儀檢查後，懷疑她在被收押前曾吞下毒品，於是將她隔離並進行密切監察。今日下午2時36分，該名還押在囚人士排出一包約重12克用膠紙包裝的懷疑毒品。
懲教署已將案件轉介警方跟進。懲教署發言人表示，署方竭力採取防範措施堵截毒品及未獲授權物品流入懲教院所，以確保懲教院所的良好秩序及維持零毒品的羈押環境。
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