經濟數據疲弱　拖累美國股市顯著下挫

中評社北京2月22日電／由於近日接連公佈的疲弱宏觀數據和零售業增長放緩前景打壓市場人氣，美國紐約股市三大股指20日和21日連續下挫。



新華社報導，截至21日收盤，道琼斯工業平均指數比前一交易日下跌748.63點，收于43428.02點，跌幅為1.69%；標準普爾500種股票指數下跌104.39點，收于6013.13點，跌幅為1.71%；納斯達克綜合指數下跌438.36點，收于19524.01點，跌幅為2.20%。而這三大指數在前一交易日已經分別下跌1.01%、0.43%和0.47%。



標普全球公司公佈的初步數據顯示，美國2月製造業和服務業綜合景氣指數為50.4，低於1月的52.7，為17個月以來低點。2月服務業景氣指數為49.7，進入收縮區間，顯著低於1月的52.9，為25個月以來低點。



密歇根大學公佈的最終數據顯示，美國2月消費者信心指數為64.7，而1月數值為71.7。消費者對一年後通脹預期從1月的3.3%大幅升至4.3%，達到2023年11月以來的最高水平。



此外，零售巨頭沃爾瑪公司20日發佈的財報顯示，雖然該公司2025財年（截至今年1月31日）業績表現不錯，但預計2026財年業績增長將明顯放緩。這不僅導致沃爾瑪股價顯著下跌，也讓市場人士對整個美國零售業前景感到擔憂，市場人氣受到打壓。

