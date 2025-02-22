府徵求大法官　藍委批時間短如政治過場戲

中評社台北2月22日電／“總統府”昨（21日）宣布，“司法院”大法官含院長、副院長缺額7人，自即日起至3月3日止以公開的方式，對外廣徵優秀人才。國民黨“立委”許宇甄指出，如此短的時間，恐怕賴清德已有自己想要的人選，這場舉薦難道又只是一場政治過場戲？還是要利用大法官審查作業，再次提名綠友友大法官，讓人選全數被否決，為賴清德推動全台大罷免架樓梯、搭舞台？



中時新聞網報導，許宇甄批評，過去幾年，民進黨為了政黨私利，毫不節制的提名綠色大法官，讓“憲法法庭”成了一言堂，踐踏民意、霸凌民主，由單一政黨提名通過的大法官，已對憲政秩序產生莫大傷害，為導正亂象，“立法院”因而修改《憲法訴訟法》，讓民進黨不能再利用“憲法法庭”為自己擴權，制止台灣出現民主獨裁的憲政危機。



許宇甄認為，賴清德在去年七月中成立大法官提名審薦小組，結果推出來的人選因政治色彩濃厚，以及民進黨團自己砍殺，全數被“立法院”否決，提名審薦小組人選不先更換，以他們上次找人的眼光和能力，恐難找到超然公正的大法官人選，若賴清德真想為“國人”推薦出最好的大法官人選，應先撤換提名審薦小組，才有機會舉薦公正、獨立、超然的人才擔任大法官。



許宇甄推估，從目前推薦及未來“立法院”審查作業時間推估來看，若“總統府”在三月底將新人選送到“立法院”進行同意權審查，“立法院”需要排定公聽會、審查會、公布審查報告、記名投票表決，整個流程走完至少需要一個月，若提名人選又是綠友友，被否決是必然，剛好接近民進黨推動大罷免二階段連署作業最後關鍵時刻。



許宇甄強調，新提名的大法官人選應具備超然公正立場，還要具備獨立和中立的性質，不受外界指揮，不偏頗某方，並勇於為捍衛“憲法”精神而戰，才能公平執行審判，才能端正過往亂象，重塑“憲法法庭”形象。若提名人選依舊是政治掛帥濫竽充數，審查時一個都不會通過。呼籲賴清德，萬不可為了配合大罷免故意提出具高度爭議的大法官人選，或是又提名綠友友大法官，請認真“為國舉才”，提名具獨立性且公正嚴明的大法官，讓大法官重獲“國人”信賴。