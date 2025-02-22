新華社與香港各界進一步深化合作

中評社北京2月22日電／據新華社報導，連日來，新華通訊社社長傅華在香港分別會見香港大學校長張翔、紫荊文化集團董事長許正中和香港新聞工作者聯會主席、香港大公文匯傳媒集團董事長李大宏，與各方就進一步深化合作達成共識。



19日，新華社與香港大學簽署合作備忘錄，雙方一致同意在區域發展、智庫建設、人才培養、技術轉化、國際傳播等領域展開務實合作。傅華見證簽署並表示，新華社與香港大學在眾多領域擁有廣闊合作空間，希望雙方以此次合作備忘錄簽署為新起點，開創交流新篇章。



張翔表示，期待香港大學和新華社發揮各自優勢，建立長期、緊密的合作關係。



21日，新華出版社和聯合出版集團簽署戰略合作協議。當日上午會見許正中時，傅華表示，希望新華社和紫荊文化集團全方位合作，共同做好重點圖書繁體字版出版發行，圍繞國家戰略和香港定位打造出版精品，探索出版融合發展新賽道。



許正中表示，希望與新華社緊密合作，推動香港文化事業發展，共同講好中國故事。



傅華21日還會見李大宏並與香港新聞工作者聯會會員代表座談。傅華表示，新華社願與香港新聞界一道，在聯合採訪、融媒發展、對外傳播、人才培養等多個領域，發揮各自優勢、加強深度合作，共同為“一國兩制”實踐行穩致遠創造良好輿論環境。



李大宏表示，香港新聞工作者聯會愛國愛港的創會初心始終不改，期待未來與新華社緊密合作，為“一國兩制”成功實踐做更多有益的工作。