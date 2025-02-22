香港廣東社團總會會董就職典禮隆重舉行

香港廣東社團總會第十二屆會董就職典禮昨日在香港會議展覽中心舉行（圖源：大公報） 中評社北京2月22日電／據大公報報導，香港廣東社團總會第十二屆會董就職典禮昨日在香港會議展覽中心舉行。香港特區行政長官李家超、中央統戰部副部長林銳、中央政府駐港聯絡辦副主任尹宗華、廣東省委常委、統戰部部長王曦、駐港國家安全公署副署長陳楓、特區政府官員、中央政府駐港聯絡辦有關部門領導、廣東省21市有關部門領導、社會知名人士、各界嘉賓和總會代表、粵籍鄉親等逾二千人出席典禮。



李家超致辭指出，香港與廣東同根同源，文化相通，很多港人都是祖籍廣東。香港與廣東都是粵港澳大灣區建設的重要參與者、貢獻者、受益者，兩地在各個領域緊密合作、優勢互補，共同為粵港澳大灣區建設服務和貢獻。特區政府將繼續帶領香港積極對接國家戰略，加強與大灣區各城市的融合協作，服務大灣區建設發揮高質量發展動力源作用。



秉承愛國愛港愛鄉的優良傳統



李家超說，今年底將舉行的第十五屆全國運動會及全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會，是首次由廣東、澳門和香港一同承辦，是三地實現共築﻿休閑灣區、健康灣區的重要合作項目。三地政府會凝聚所有的力量，全速推進全運會籌備工作，為國家舉辦一場“簡約、安全、精彩”的高水平運動會。



李家超肯定總會一直以來對香港繁榮穩定作出的貢獻，勉勵在座的粵籍鄉親秉承愛國愛港愛鄉的優良傳統，積極參與和支持北部都會區和河套的發展，一同開辟新發展空間，為香港塑造經濟發展新優勢，為香港繁榮穩定作出更大貢獻。



尹宗華致辭表示，希望粵籍社團和鄉親新的一年繼續支持行政長官帶領特區政府依法施政，充分發揮香港獨特優勢，不斷發展壯大愛國愛港力量。王曦致辭表示，家鄉人民永遠是香港廣東社團總會的堅強後盾，希望總會弘揚愛國愛港的核心價值，爭做堅定捍衛“一國兩制”實踐行穩致遠的中流砥柱；促進交往交流交融，爭做積極推動粵港澳大灣區高質量發展的橋梁紐帶；加強社團自身建設，爭做有利於香港愛國同鄉社團的標杆旗幟。