預算被大砍　“監察院”將提“憲法”訴訟

中評社台北2月22日電／總預算案僵局持續，“行政院”擬提出覆議之際，“監察院”22日率先表示，在幾乎零業務預算情形下，“監察院”仍將致力維護職權正常行使及依據法律執行各項業務，將來將提出“憲法”訴訟，表達“憲政機關”立場。



“監察院”稱，為應對捉襟見肘的預算，近期檢視預算刪減後，初步統計相應的改變措施超過154項。這些措施的調整，對公共利益、民眾權益及公眾安全造成了重大影響，並且間接損害了弱勢群體、公務基層及退休人員的權益。許多“憲法”及法律所賦予“監察院”的職權和義務被迫暫停，進一步嚴重損害了民眾的基本權益。



對於改變措施所致之具體影響，“監察院”舉例，財產申報資料授權介接服務，將回復紙本人工作業，不再提供授權介接財產資料之服務給就（到）職申報及定期財產申報之公職人員參考；6位約用清潔人員面臨一夕失業；安全檢測及維護費用無法支應並已欠款；無法支應專家學者車馬費等。



“監察院”表示，“監院”核心職權調查、巡察、履勘、陳情及陽光四法等之“憲法”及其他法定義務均受影響衝擊，進而面臨停擺的困境。“監察院”是“憲法”所設置並賦予特定職權之“國家憲法機關”，“憲政機關”基於權力分立、相互制衡原則，使“國家機關”順暢運作，而非無理刪減預算，致“國家機關”近乎停擺。