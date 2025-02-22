柯建銘、賴清德有矛盾？沈富雄：你們都錯了

中評社台北2月22日電／民進黨“立院”黨團總召柯建銘日前表示，推動大罷免前有先跟賴清德溝通過，賴清德會壓軸出場，不過，“總統府”表示，沒有討論過出場這件事。針對柯建銘、賴清德、民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤、“行政院長”卓榮泰這些人中間有沒有矛盾？前“立委”沈富雄表示，你們都錯了，這些人哪有矛盾。他們除了大罷免這一條路以外，沒有第二條路。



中時新聞網報導，民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡21日在政論節目《少康戰情室》中表示，柯建銘和賴清德的關係非常微妙，因為他們在“立法院”看到的柯建銘，幾乎已經呈現有點瘋狂的狀態。比方他在協商時可以丟紅龜粿，不管他背後有什麼樣的大戰略、大布局，他說，未來大人物要出場了，而這個大人物就是賴清德， 這不就跟賴清德原本營造出來的人設，完全背道而馳嗎？



陳智菡覺得，民進黨內部現在有非常非常大的衝突跟矛盾，甚至在柯建銘跟吳思瑤當中都有，比如在朝野協商時，柯建銘會直接針對吳思瑤，直接去糾正她。



主持人趙少康問沈富雄，柯建銘、賴清德、吳思瑤、卓榮泰這些人到底是什麼關係，中間有沒有矛盾？ 沈富雄回應表示，他們是三位一體，如同一個人。你們都錯了，哪有矛盾。最近你們要相信柯建銘的話， 因為柯建銘是老油條，已經做那麼久了，總還有一點良心。



沈富雄指出，去年1月15日這個大決策就定了；趙少康補充說，民眾黨五人小組開會。沈富雄接著表示，也就是因為民眾黨不過來，民進黨就注定朝小野大，朝小野大他們幹不來，所以除了大罷免這一條路以外，沒有第二條路。當柯建銘講一個不太一樣的話，就會有人開始去發揮，這就錯了。