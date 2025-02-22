美媒曝白宮想讓澤連斯基立即離開烏克蘭

中評社北京2月22日電／今日俄羅斯電視台網站援引美國《紐約郵報》報導，一位接近美國總統特朗普的消息人士稱，烏克蘭總統澤連斯基應“立即”離開烏克蘭並移居法國，以免妨礙與俄羅斯的和談。報導稱，白宮內部對澤連斯基的失望正在加劇。



報導稱，在澤連斯基批評特朗普終止了美國不與俄羅斯進行外交接觸的做法之後，華盛頓與基輔之間的緊張本周出現升級。美國和俄羅斯官員18日在沙特阿拉伯舉行高級別會談，意在恢復關係並解決烏克蘭衝突。



澤連斯基曾要求得到談判桌上的一席之地，不過特朗普已經表示澤連斯基和其他烏克蘭官員沒有資格抱怨。特朗普還指責澤連斯基未能解決與俄羅斯的衝突，儘管他有幾年時間可以這麼做。



一位瞭解白宮內部討論的消息人士告訴《紐約郵報》記者，這些事態發展“並不新鮮”，並補充說“我幾個月前就聽到該讓烏克蘭舉行選舉並更換領導人的討論了”。該消息人士強調，白宮高層對澤連斯基存在普遍的反對情緒。



據另一位接近特朗普的人士稱，“對澤連斯基和世界來說，最好的情況是他立即前往法國。”



澤連斯基的總統任期已於2024年5月到期，他一直以因正在進行戰爭而實施的戒嚴法為由拒絕舉行新的選舉。



特朗普21日說，烏克蘭總統澤連斯基是否參加旨在結束俄烏衝突的談判“沒那麼重要”。

