第六屆非遺相聲大會聚焦創新：“新”者為王

中評社北京2月22日電／據光明網報導，由中國廣播藝術團主辦的第六屆非遺相聲大會日前落幕，近500萬人次的線上觀看量再次證明了相聲藝術的強大魅力。本屆相聲大會不僅延續了傳統相聲的精髓，更通過一系列創新作品展現了相聲在當下的活力。從馮鞏、賈旭明等演繹的群口相聲《一個大瓜》到金霏、陳曦的《甲方乙方》，這些作品既反映了社會現象，又融入了現代元素。



相聲作為一門傳統藝術，需要在沿襲傳統的基礎上展現時代之新。



“相聲吃新不吃舊，如果不創新，就會失去生命力。觀眾需要新鮮感，而新鮮感來自對時代脈搏的把握。”中國廣播藝術團團長劉學俊直言，“相聲跟音樂不一樣，音樂具有獨特的重復性魅力。而相聲的關鍵在於‘笑料’，初次欣賞時會被新穎的包袱逗得捧腹大笑，再次觀看時，‘笑果’就會打折扣，這倒逼著相聲演員不斷創新。”



這一觀點正是對相聲藝術發展歷程的精準概括。劉學俊表示，從侯寶林、劉寶瑞到馬季、唐傑忠，到姜昆、李文華、馮鞏、牛群，再到苗阜、王聲、高曉攀、尤憲超等，一代代相聲人通過不斷創新，讓這門傳統藝術持續煥發新的光彩。



新中國成立之初，很多相聲演員說的還是未經整理的傳統相聲，演出內容低俗陳舊的問題較為普遍，演出效果不佳。以侯寶林大師為代表的老一輩相聲藝人在北京發起成立相聲改進小組，對舊相聲加以革新整理，取其精華、去其糟粕、淨化語言、提升格調，推動相聲這門技藝走進藝術殿堂。這一時期，《夜行記》《關公戰秦瓊》等一大批優秀作品適應廣播發展的需要，帶給觀眾無數笑聲，並引發人們對社會問題的思考。



20世紀80年代，電視逐漸普及，相聲的表演形式也隨之變化。馬季通過不斷地創新實踐，為相聲藝術注入了新的活力。他堅持與人民群眾血肉相連，一生創作了300多段相聲，歌頌與諷刺並舉，至今他的《宇宙牌香煙》《五官爭功》等作品仍廣受喜愛。