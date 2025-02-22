沒有稀土只有焦土？美持續就礦產協議向烏施壓

中評社北京2月22日電／央視新聞報道，近期，美國向烏克蘭提出一份價值5000億美元的所謂“稀土換援助”的礦產合作協議。此前，烏克蘭總統澤連斯基稱該協議缺乏對烏方的“安全保障”，未允許簽署。不過，消息人士透露，特朗普政府可能尋求與烏克蘭達成一項簡化的礦產協議，然後再協商談判詳細條款。



當地時間2月21日，美國總統國家安全事務助理華爾茲在美保守派政治行動會議（CPAC）上表示，烏總統澤連斯基於2024年9月提出，烏克蘭有很多沒有完全開發、需要投資的稀土礦物，如果美國願意投資烏克蘭，烏克蘭將與美國一起建立夥伴關系。因此，美國總統特朗普派財政部長前往烏克蘭提出了相關稀土協議。華爾茲表示，預計澤連斯基將簽署這項協議。



烏克蘭總統澤連斯基20日與到訪的美國政府烏克蘭和俄羅斯問題特使基思·凱洛格舉行了會晤。澤連斯基當天在社交媒體上說，此次會晤“富有成效”，烏克蘭願與美國就投資和安全問題達成協議。



就在澤連斯基與凱洛格會晤的同一天，美國副總統萬斯表示，他相信俄烏衝突即將結束，但如果不與俄羅斯對話，就無法停止衝突。與此同時，美國總統國家安全事務助理華爾茲在白宮新聞發布會上，繼續就美烏礦產協議向烏方施壓。



華爾茲說，特朗普現在顯然對澤連斯基非常失望。在記者提及澤連斯基公開拒絕了稀土礦的協議時，華爾茲稱，將繼續磋商，澤連斯基需要回到談判桌前，“我們將繼續討論協議的走向”。



正當美國方面大力推進與烏克蘭的所謂“稀土換援助”協議之時，彭博社網站19日刊登了能源及大宗商品產業作家哈維爾·布拉斯的專欄文章。布拉斯在文章中就烏克蘭的稀土礦資源提出了不同的看法，他認為烏克蘭並沒有大量的稀土，“衹有焦土”。

