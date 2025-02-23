民建聯港區代表委員：為香港發展積極提建議

民建聯召開記者會公布今年全國兩會的建議。（中評社 郭至君攝） 中評社香港2月23日電（記者 郭至君）全國兩會即將於三月初在北京舉行。今年，民建聯港區全國人大代表和政協委員計劃提交超過40項建議和提案，聚焦落實三中全會要求，推動香港深度融入國家戰略，助力國家發展新質生產力，成為內聯外通的“超級聯繫人”。民建聯港區全國人大代表繼上周發表以“拼經濟”為核心的建議後，2月22日再召開記者會，本次記者會以“融入國家發展大局”、“發揮香港優勢”、“推動文旅發展”等為重心提出建議，全國人大常委會委員李慧琼、港區全國人大代表召集人陳勇、港區全國人大代表朱立威、港區全國人大代表黃冰芬出席。



“搶人才”一直是香港政府的核心策略。李慧琼提出《關於建立“購房資金池”的建議》，希望中央支持香港建立購房資金池，便利內地人才來港購房定居。建議參考金融市場的“互聯互通”機制，讓兩地居民可以在香港或內地置業。在資金閉環的前提下，內地人才及香港居民以匯款的方式，直接將款項用以購置物業，南向資金以閉環方式在港購房，相關資金必須且只能用於購置物業，出售物業後的資金必須回流國內，以防止資金外流。



此外，李慧琼及民建聯人大代表李聖潑將會提出《關於創新推動香港國際高端人才高效服務灣區的建議》，建議在粵港澳大灣區“9+2”城市，建立大灣區人才協同發展機制。以香港、澳門為載體，面向全球引進有利於灣區建設的各類高端人才。建議又提出在河套園區建立粵港澳大灣區的第三個國家實驗室，主動邀請生物醫藥產業領域的國際頂尖人才，為國家生物醫學發展培育戰略科技力量。



推動愛國主義教育方面，李慧琼提出《關於在香港落實〈愛國主義教育法〉以及〈國防教育法〉的建議》，建議內地各省整合特色的紅色旅遊資源、展館、博物館等，設立更多愛國主義紅色旅遊基地及路線，為香港學生到內地交流提供更多具愛國主義教育意義的目的地，以支持愛國主義教育在港推行。今年是抗日戰爭勝利80週年的重要時刻，建議國家相關部委在統籌活動時，能將活動輻射至香港，例如在香港抗戰及海防博物館舉辦系列式的主題展覽，讓香港市民尤其是學生能一同參與內地所舉辦的相關活動中，弘揚愛國精神。

