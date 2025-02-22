中評社北京2月22日電／網評：夯實“一國兩制”新階段政治社會基礎



來源：大公報 作者：韓成科（香港文化協進智庫高級副總裁、全國港澳研究會會員）



國家主席習近平在慶祝澳門回歸祖國25周年大會暨澳門特區第六屆政府就職典禮發表的重要講話，不但作出“一國兩制”實踐進入了新階段的重要論斷，更為繼續推進“一國兩制”實踐行穩致遠總結出四條規律。



夏寶龍主任在學習貫徹習主席重要講話精神專題研討會上，精辟地分析了這四條規律，其中在談到第四條“弘揚核心價值、促進包容和諧”時，夏主任指出這是推進“一國兩制”實踐必須不斷夯實的政治社會基礎。在“一國兩制”實踐中，既要弘揚愛國愛港、愛國愛澳的核心價值，又要求同存異，增進多元文化交流融合，團結一切可以團結的力量，形成更廣泛的國內外支持“一國兩制”的統一戰線。



回歸以來的經驗早已說明，“一國兩制”要行穩致遠，既需要把握“堅守‘一國’之本、善用‘兩制’之利”的準確方向，又需要兼顧維護高水平安全和推動高質量發展，更要發揮香港獨特優勢、強化內聯外通。這些都是“一國兩制”實踐新階段在原則方向、安全發展、獨特優勢上需要著力的地方，但同時，“一國兩制”實踐同樣需要有良好的政治社會基礎，這是“一國兩制”的根基。基礎不牢，地動山搖。如何夯實“一國兩制”實踐新階段政治社會基礎？破題之眼就在於“弘揚核心價值，促進包容和諧。”



弘揚核心價值，首要就是要弘揚“一國兩制”的核心價值。“一國兩制”的根本宗旨是維護國家主權、安全、發展利益，保持香港、澳門長期繁榮穩定，這也是“一國兩制”的核心價值。習主席在澳門的重要講話進一步指出，“一國兩制”蘊含和平、包容、開放、共享的價值理念，是中國的，也是世界的，值得共同守護。這是對“一國兩制”核心價值的補充、深化和昇華。總括而言，弘揚核心價值應做好以下三個方面工作：