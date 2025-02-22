小羊羔撐起大產業　智能大棚科技感十足！

中評社北京2月22日電／據央視網報導，甘肅臨夏回族自治州地處我國西北地區，曾經貧困程度深、脫貧難度大是脫貧攻堅一塊難啃的“硬骨頭”。如今，這片土地發生了翻天覆地的變化，脫貧摘帽後，臨夏州堅持在特色優勢產業上做文章，讓已脫貧村從治標走向治本，從摘帽走向振興。



“雨水”節氣剛過，甘肅臨夏州東鄉縣的布塄溝村就迎來了一場降雪，海拔1900米的溝壑梁峁上，很快被白雪覆蓋。41歲的馬哈比布早早來到上班的養殖場。馬哈比布上班的養殖場是去年10月份建成投用，現在羊存欄超過2000只，這樣的養殖場村裡有六家。養殖規模的壯大，離不開村子通路和通水兩個先決條件。



讓“吃水”“行路”不再難



布楞溝村自然條件惡劣，年降水量僅290毫米，而蒸發量高達1490毫米。過去村民要到十幾公里外的洮河取水，雇車拉水成本又高。為解決“吃水難”問題，2013年2月底，布楞溝村人飲入戶工程開工建設，僅用四個月時間就將發源於太子山的河水通過管道送到村民家中。同年3月，布楞溝村石化路開工建設，兩個月的時間，一條20多公里長的水泥硬化路建成，徹底解決了群眾出行難題。



通路通水後，村子裡發生的巨大變化。折紅二級公路穿村而過，成為村民前往蘭州市和臨夏市區、東鄉縣城的快速路；56戶村民從破敗的土坯房統一搬進寬敞明亮的新居；布楞溝小學、村活動中心、便民超市等一應俱全。2014年，布塄溝村全部脫貧。



立足優勢產業基礎 求新求變



鞏固拓展脫貧攻堅成果，還要立足本地優勢產業基礎不斷求新求變。這幾年，除了不斷有新的養殖場建成投用，技術賦能也顛覆了布塄溝村傳統的養殖模式。通過人工授精技術，養殖場可以做到基礎母羊同時受精，同時產羔，精準管控。