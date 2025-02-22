中評社北京2月22日電／網評：多元活動助青少年全面發展



來源：大公報 作者：陳克勤



一段時間以來，“躺平”和“內卷”成為社會熱議的概念，也是年輕人喜歡探討和形容社會、職場環境的詞匯。這反映了年輕人對於自身前景的焦慮心態。早前樹仁大學發表研究報告，顯示30.5%受訪Z世代（18至27歲）出現焦慮，出現焦慮征狀的比率是其他世代的1.74倍。如何幫助青少年在成長階段更好地形成抗壓能力，以及正向積極的心理狀態，成為社會需要思考的課題。



對於年輕人的焦慮，不同世代有著不同的看法。部分人認為新一代青少年抗壓能力較弱，並將其與自身經歷進行對比。然而，筆者認為，不同時代的年輕人所面對的成長環境和社會壓力各不相同，很難直接將個人的成長經驗套用於當代青少年身上。



俗語有雲，“人教人百言無用，事教人一次入心”。要讓年輕人更好地應對壓力，避免焦慮，不能靠說教如何“避免摔倒”，而是要讓他們真正學會摔倒後如何起身。故此，在青少年成長過程中，為其提供更多應對挫折的訓練環境，是目前香港教育需要加強的環節。



而如何提供這些實踐試錯的機會，筆者認為加強推廣青少年參與制服團體活動及校園體育項目，是讓年輕人學識面對挫折的良好載體。在制服團隊中，青少年需要參與各類訓練，在各類環境中面對各種挑戰，過程中鍛煉其適應能力和韌性。而且，在制服團隊中有大量與他們協作的活動，亦會鼓勵青少年在過程中加強情緒管理，思考如何解決困難和問題。



與此同時，在參與活動中，導師亦可根據具體發生的事件和情況，鼓勵青少年將挑戰和失敗視為學習的機會，相信通過努力和堅持可以克服困難。青少年便能夠在實踐中體會到努力克服困難所帶來的正面效果，從而形成正向的成長型思維。



體育運動亦可起到類似的效果。在團隊體育項目中，青少年首先需要學識如何在規則下行事，並且學會在對手、觀眾和裁判等多重壓力下發揮自己的水平，鍛煉他們的心理素質，學識在壓力環境下保持冷靜。再者，團隊成員之間需要不斷溝通交流，包括比賽中的戰術，隊友之間的鼓勵，這也能拓展他們的社交溝通能力及領導技巧，學會在壓力和衝突環境下承擔責任，作出決策。