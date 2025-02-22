歐洲多國組建“保障”部隊傳遞哪些信號？

中評社北京2月22日電／據央視網報導，歐洲多國醞釀組建烏克蘭“保障”部隊，美國能否提供必要支持？歐洲緊急構建烏克蘭安全網，傳遞出哪些信號？來看相關報導。



法國國際廣播電台：援烏“保障”部隊強化空中力量



在特朗普政府親俄疏歐的背景下，歐洲多國軍方領導人考慮為烏克蘭組建近三萬人的“保障”部隊。援烏“保障”部隊將由英國、法國牽頭，重點依靠空中力量對俄羅斯形成震懾。烏軍的軟肋就是沒有制空權。這支部隊將在烏克蘭空域巡邏，執行情報收集、監控、偵察等任務。英國希望美方為“保障”部隊提供“空域覆蓋”，這將是英國首相和法國總統下周赴美與美國總統特朗普討論的議題之一。



英國天空電視台：歐洲旨在安撫烏克蘭



歐洲國家的軍事計劃凸顯了對烏克蘭的支持，但這個保障部隊的規模遠小於烏克蘭總統澤連斯基的期望。該部隊並不打算直接參與前線作戰，而是作為“保障”力量，旨在安撫烏克蘭民眾。美國是否會提供軍事支持，以及如何在歐洲軍事行動中發揮作用，存在巨大不確定性。歐洲能否單獨應對這項複雜任務，以及美國的最終立場，將是決定這一計劃能否順利實施的關鍵。



俄羅斯《生意人報》：歐洲支持烏克蘭面臨挑戰



美國副總統表示，歐洲的武器庫已經耗盡，俄羅斯在兵力上比烏軍更占優勢，新的援助對基輔沒有幫助。歐洲缺乏脫離美國進行獨立行動的能力，尤其在快速反應能力上有待加強。歐洲仍希望有美國的支持為後盾，並設想讓美國在波蘭和羅馬尼亞部署軍機。分析稱，歐洲強化在烏克蘭的“軍事存在”不僅無法實現戰略目標，反而會將自身逼入絕境。俄羅斯表示，歐洲向烏克蘭派兵方案不可接受。



德國之聲：歐洲對美情緒複雜



美國總統特朗普近期言論引發歐洲集體不安，歐洲安全與烏克蘭已置於美國外交的次要地位。儘管美國拒絕了俄方提出的北約撤軍要求，但沒人能保證美國最終不會做出讓步。部分歐洲國家還在努力讓特朗普認識到，美國戰略利益與歐洲盟友是一致的。希臘總理則表示，考慮到美國在烏克蘭問題上的政策發生巨大轉變，歐洲有必要“從困境中清醒過來”，制定防禦政策，減少對美國的依賴。