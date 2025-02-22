中評社北京2月22日電／網評：港澳大灣區法治協同新突破



來源：大公報 作者：梁美芬



最高人民法院、司法部日前聯合發布《關於充分發揮仲裁職能作用 服務粵港澳大灣區高質量發展的意見》（以下簡稱《意見》），在跨境商事爭議解決領域實現了重大制度創新。作為長期關注區域法治建設的港區全國人大代表，筆者欣喜看到自己在2023年時正式向全國人大代表會提出有關大灣區的“共享香港法治品牌”建議中，提到關於“賦予市場主體選擇域外法律適用的權利”，在這次的《意見》中得到了實質性的回應。



根據《意見》規定，港資澳資企業首次獲得自主選擇內地或港澳作為仲裁地的法定權利，這一改革舉措標誌著大灣區法治協同發展進入規則銜接突破期。也讓筆者深切感受到了中央政府對香港法治品牌的高度重視。尤其是在近年來，隨著大灣區建設的全面推進，香港法治品牌的價值更加凸顯。香港的普通法傳統與內地的制度優勢在仲裁領域深度融合，不僅將重塑大灣區商事爭議解決格局，更可能為全球跨境法律協作提供“中國方案”。



香港作為國家唯一的普通法地區，擁有得天獨厚的優勢。筆者曾以普通法律師的身份參與過前海相關案件，為其中的法律問題提供專家意見。作為全球廣泛認可的法律體系，普通法為國際交流和合作搭建了堅實的橋梁。若能夠以前海的實踐為基礎，進一步推動大灣區九市共同探索普通法的應用，將為大灣區打開一道通向世界的大門。這也是筆者在2023年向全國人大代表會建議的目標。



深港協作形成“雙城共振”效應



隨著大灣區國際商事仲裁中心建設提速，一個兼具國際公信力與區域適配性的新型法治共同體正在形成。粵港澳大灣區法治協同進程再獲里程碑式突破，仲裁制度的創新實踐正深刻重構區域商事爭議解決生態。