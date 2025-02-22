日本“智慧能源周”展示最新可再生能源技術

中評社北京2月22日電／據新華網報導，為期3天的第23屆日本“智慧能源周”21日在東京國際展覽中心閉幕。展會匯集來自約40個國家和地區的近1600家企業和機構，展示了氫能、燃料電池、蓄電池、風力發電和太陽能發電等領域的最新技術和解決方案。



日本商船三井公司希望依靠自動駕駛的船舶利用海上風力生產氫能。該公司技術研究中心主任島健太郎介紹，公司正在推進“捕風者”項目，目標是打造200多米長的大型氫能生產船。這種船可以根據氣象預報規劃合適的航線，自主航行到風力強的海域，利用海上風力生產並儲存氫能，然後運輸到港口，供應給陸上設施。



島健太郎說，在“捕風者”項目第一階段，公司已利用12米長帆船完成兩次驗證實驗，不過距離商用還有不少課題需要解決，比如氫能生產船如何預測風力等。



生物質發電是備受期待的一種可再生能源發電方式。日本住友重機械工業公司展示的新技術能回收生物質發電產生的二氧化碳，並利用其生產可持續航空燃料、生物柴油等。



為瞭解決可再生能源發電帶來的電力系統不穩定問題，住友重機械工業公司推出可滿足大容量且長時間電力儲存需求的液化空氣儲能系統。據現場解說員介紹，液化空氣儲能系統雖然不能像蓄電池那樣快速充放電，但是容量大、成本低，設備壽命可達三四十年，也較少受地理位置限制。



日本IHI公司和川崎重工業公司都展示了氫能飛機的研發新進展。IHI公司的氫能飛機沿著兩條研發路線同時推進：一種氫能飛機依靠氫發電，用電力驅動飛機；另一種直接燃燒氫來驅動飛機。川崎重工業公司採用了燃燒氫來驅動飛機的研發路線。據現場解說員介紹，川崎重工業公司已成功實施了小型航空發動機的氫燃燒運轉實驗。不過，氫能飛機距離投產還有很長的路要走。



中國企業在本次展會上表現亮眼。華為日本公司推出住宅智慧能源系統和工業蓄電系統，以安全性能高、擴容簡單、對環境適應能力強、操作性能好等優點，吸引大量參觀者。比亞迪儲能公司帶來MC－I一站式儲能系統，憑借模塊化設計和高度集成等優勢，受到業界關注。



日本“智慧能源周”是國際性新能源行業展會，由氫和燃料電池展、太陽能發電展、智能電網展、風力發電展、蓄電池展等分展會組成。