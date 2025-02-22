新加坡總理黃循財會見尹力

中評社北京2月22日電／據新華網報導，2月20日，新加坡人民行動黨秘書長、政府總理黃循財在總統府會見中共中央政治局委員、北京市委書記尹力。



尹力表示，2023年，習近平主席和新方領導人共同確立中新全方位高質量的前瞻性夥伴關係新定位，為兩國關係發展指明了方向。今年是中新建交35周年，中方願同新方密切高層往來，深化發展戰略對接，拓展各領域務實合作，加強黨際機制化交往和治國理政經驗交流互鑒。北京將積極落實兩國領導人重要共識，同新方不斷打造合作增長點，促進人文交流交往。



黃循財表示，新方高度重視同中國的友好關係，願以建交35周年為契機，進一步深化同中方各領域交流合作，加強兩國執政黨對話交流，擴大與北京在文化、教育、醫療和創新等領域合作，共同推動新中關係不斷邁上新台階。



應新加坡政府邀請，尹力於2月19日至22日率中共代表團訪新。其間，尹力還會見新加坡人民行動黨主席、政府副總理王瑞傑，副總理顔金勇，外交部長維文，衛生部長王乙康等，同新各界人士深入交流，調研新加坡在城市更新、生態環境、醫療衛生、科技創新、會展旅遊和臨空港經濟等領域的實踐，出席“你好，北京”文化交流活動，並同新方共同見證雙方合作文本換文。