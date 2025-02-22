香港政府在東莞設置“跨境通辦”自助服務機

中評社北京2月22日電／據人民網報導，香港特區政府數字政策辦公室21日公布，在東莞設置香港“跨境通辦”自助服務機，便利身處大灣區內地城市的居民和企業，無須本人到港便可申辦香港政務服務。



即日起，市民可前往東莞市民服務中心，使用“跨境通辦”自助服務機申辦多項香港政務服務。“跨境通辦”自助服務機提供12個香港特區政府決策局、部門及有關機構超過70項政務服務，涵蓋8個企業和市民常用的服務範疇，包括稅務、公司註冊、醫療健康、出入境檢查及緊急求助、文化旅遊等。



市民通過自助服務機輸入資料、掃描文件和打印結果，可實現一站式申辦各項政務服務。



此外，“智方便”自助登記站同步在東莞設置，便利香港市民登記“智方便＋”，通過“智方便”APP使用超過400項香港政務服務，包括續領車輛牌照、登記“非觸式e－道”、申請學生津貼等。



據悉，為貫徹落實國務院向各省政府提出政務服務“跨省通辦”的指導意見和全面部署，香港特區政府、廣東省政務服務和數據管理局攜手開展大灣區政務服務“跨境通辦”工作，並在2023年11月共同推出“跨境通辦”服務專區／專題網站，以促進大灣區政務服務和投資便利化，提升兩地企業和市民跨境辦事的滿意度。