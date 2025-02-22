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2025年2月電影總票房破150億
http://www.CRNTT.com   2025-02-22 16:24:05


　　中評社北京2月22日電／據央視網報導，據網絡平台數據，2025年2月22日13時2分，2025年2月票房（含預售）破150億，《哪吒之魔童鬧海》票房占比超76.3%。

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