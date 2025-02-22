大陸首個台胞台青創業就業基地服務聯盟成立

中評社北京2月22日電／據中國台灣網報導，春帆共濟，同心築夢。2月20日下午，廈門市湖裡區台商聯誼會第四十四次聯誼暨惠台政策宣講會隆重舉行。活動現場，大陸首個“台胞台青創業就業基地服務聯盟”同步成立。650餘名台胞、台商、台青齊聚一堂，共同感受“兩岸一家”的親情與友情。



據介紹，聯盟由廈門市湖裡區現有的13家台青創業就業基地自發聯合組建而成，旨在通過資源整合，為台胞提供更全面、更精準的創業就業支持，助力他們在湖裡區實現夢想。同時，打造資源共享平台，促進各青創基地交流合作、共同發展。全國台企聯常務副會長吳家瑩擔任首屆會長。



吳家瑩表示，“台胞台青創業就業基地服務聯盟”的宗旨是服務指導、資源整合、創新驅動、合作共贏。希望大家在這裡不僅能夠找到屬於自己的機會，也能夠結識到志同道合的朋友。共同奮鬥、共同進步。



“這標誌著湖裡區在服務台青方面邁入了一個新的里程碑。”廈門市湖裡區台青就業創業基地服務聯盟副會長曹聖永表示，希望未來通過這樣的平台，更好地引進台灣青年以及台灣專業人才，因為大陸存在著非常龐大的市場與機遇。



活動現場，湖裡區市場監管部門、工信局、人才辦、台辦在惠台政策宣講環節詳細解讀了相關惠台政策，為台胞、台商、台青答疑解惑，讓他們更好地瞭解政策、用好政策。許多剛入駐基地的台青創業者表示幫助很大。據悉，廈門湖裡的13家台青創業就業基地中，目前入選國家級、省級的共有4家，創業就業台青近2000人。