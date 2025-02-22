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俄官員：俄美代表計劃再次會面
http://www.CRNTT.com   2025-02-22 16:48:54


　　中評社北京2月22日電／據央視新聞報導，當地時間22日獲悉，俄羅斯外交部副部長裡亞布科夫稱，未來兩周內，俄羅斯與美國政府專業部門負責人將舉行會面，討論消除影響兩國關係的刺激性因素。此次會面將於兩國副部長級磋商之前舉行。

　　裡亞布科夫還透露，俄美兩國元首會晤的準備工作已經開始。

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