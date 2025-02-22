途經珠海公路口岸港澳單牌車突破五百萬輛次

中評社北京2月22日電／據央視新聞報導，自2023年1月1日和7月1日“澳車北上”和“港車北上”政策實施以來，截至2025年2月22日11：50，海關累計監管經港珠澳大橋珠海公路口岸進出境港澳單牌車突破500萬輛次。



數據的迅速增長，反映出港澳居民跨境生活更為頻繁。每逢周末與節假日，越來越多的港澳居民選擇“北上”進行消費、旅遊、探親訪友。今年春節假期，大橋口岸客流量再次呈現“井噴式”增長，海關累計監管經大橋口岸進出境人員達101.7萬人次，較去年春節同期增長18.5%，進出境車輛超16萬輛次，增長34.3%，其中，2月1日，單日進出境客流量首次突破17萬人次，車流量首次突破2.5萬輛次，雙雙創下大橋開通以來歷史新高。



據瞭解，應香港車主需求，自今年1月2日起，香港方面已將“港車北上”申請名額由每個工作日的400宗增加至500宗。拱北海關全力提升“港車北上”“澳車北上”海關備案效能，創新實現海關業務系統電子車卡自動綁定功能，備案時效整體提高約25%。



為應對“北上”車輛帶來的口岸車流高峰，港珠澳大橋海關強化科技賦能，優化監管流程，“我們持續完善‘一站式’車輛驗放系統，推動開展電子車卡和光學車牌雙識別改造、‘串改並’驗放邏輯優化、廣域測溫技術應用，多措並舉提高通關效率、提升旅客體驗感，小客車平均通關時間從90秒減少到60秒內。”港珠澳大橋海關監管二科科長林勁介紹。