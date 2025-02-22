中評社北京2月22日電／網評：讓山裡孩子看見無盡的天地



來源：人民日報 作者：周楊



教育是育人的科學，尊重學生、激發興趣，遵循規律、找准方法，完善機制、提高效率，就能實現教學相長



城鄉融合、區域協調、山海協作，這些從來不是口號。我們今天做的每一件小事，都是在積跬步，終將成千里



“讓每個孩子都有人生出彩的機會！”懷揣著這個信念，我離開浙江，踏上了四川阿壩海拔3300米的高原。至今難忘第一堂課：教室外，冷風卷著砂礫直往衣領裡鑽；教室內，漢、藏、羌、回等各民族學生的眼睛亮晶晶的。想起這裡的學生很難通過普通高考考上本科院校，想起有家長直言“讀書有啥用？不如回家放牦牛”，瞬間，鼻頭髮酸。從沒有哪一刻，我如此堅定地想推開這扇窗，讓山裡的孩子也能看見無盡的天地。



破壁突圍，先要找准薄弱點。初到時，我進行了大摸底：教師教案敷衍潦草，學生基礎薄弱，不少人數學考試還不到30分；家長對教育漠然，認為“賺錢比讀書實在”。問題扎堆的地方，就是破局的關鍵。教育教學，“教”字為先，教師的思想和能力問題，是首先需要解決的。



讓老師有幹勁、善使勁、肯吃勁，光講大道理沒有用，關鍵在於形成心理認同。每周晨會，我們不再安排領導講話，而是請一線教師站上講台，講述自己的育人故事。美術教師劉成志，感冒了還帶著氧氣瓶為學生輔導；老教師譚合，30年扎根牧區，用堅守架起教育連心橋……漸漸地，“育人先鋒”成為教師們最自豪的稱號。以榜樣引領風尚，讓職業成為驕傲，大家的教學熱情空前高漲，教師榮譽從“顆粒無收”到1年斬獲省級獎項10項。