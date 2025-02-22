德國議會選舉在即　參選各方贏面如何？

中評社北京2月22日電／德國新一屆聯邦議院（議會下院）選舉23日將正式開啟，將確定新任總理人選。哪個政黨贏面更大？選舉結果如何產生？政府組建面臨哪些挑戰？



哪個政黨贏面更大？



新華社報導，德國上一次聯邦議院選舉于2021年9月26日舉行。根據每4年進行一次選舉的規定，本次選舉應該在今年9月舉行。但由於總理朔爾茨領導的社會民主黨與自民黨、綠黨組成的“交通燈”執政聯盟提前瓦解，經信任投票和總統確認，新一屆聯邦議院選舉提前至2月23日進行。



在本屆聯邦議院選舉中，有4個政黨最受德國民眾關注，它們分別是由基督教民主聯盟和基督教社會聯盟組成的聯盟黨、朔爾茨所在的社會民主黨（社民黨）、德國綠黨、近年來上升勢頭最強的民粹政黨德國選擇黨。



此次選舉中，聯盟黨將競選重點放在移民問題上。聯盟黨總理候選人默茨認為，衹有消除公眾對非法移民的擔憂，才能阻止右翼極端分子的崛起。聯盟黨還主張遵守德國“債務剎車”原則，推動減稅、增加援烏力度、增加國防開支等。社民黨希望為德國民眾減稅，加強邊境管控遏制非法移民，通過舉債進行基礎設施建設和公共投資。德國綠黨主張改革“債務剎車”、引入債務融資投資基金，同時支持對電動車提供補貼。德國選擇黨則在移民問題上持強硬態度，同時提出降低稅收、減少官僚主義、呼籲結束對俄制裁等。



德國福沙輿論調查所21日發佈的最新民調顯示，聯盟黨以29%的支持率排名第一，德國選擇黨和社會民主黨分別以21%和15%的支持率排名第二和第三，綠黨支持率為13%。

